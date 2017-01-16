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Архангельск: Общество

     

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Что ждет материнский капитал в 2017 году?

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тысячи 26 рублей.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре:     
· улучшение жилищных условий,
· оплата образовательных услуг для детей,
· формирование будущей пенсии мамы,
· оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
 
За весь период действия программы, начиная с 2007 года, сертификаты на материнский капитал в Архангельской области получили более 60 тысяч семей. Около 60 процентов из них – уже распорядились его средствами.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: pfr
просмотров: 444
дата: 16.01.17 | 15:02
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