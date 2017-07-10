Cтадион «Буревестник» включен в реестр недостроенных спортивных объектов

Один из выявленных недостроенных объектов – студенческий стадион «Буревестник» в Архангельске, заказчиком строительства которого является САФУ (Северный Арктический федеральный университет).

Активисты регионального отделения ОНФ после обращения спортсменов побывали на стадионе и обнаружили ряд недостатков: территория объекта не благоустроена, асфальтовое покрытие на беговых дорожках неровное и с дефектами, футбольное поле находится ниже уровня канализационных стоков и в дальнейшем будет подтапливаться.



Кроме того, искусственное покрытие поля в некоторых местах испорчено, желоба для стока воды частично сломаны, на трибунах для зрителей отсутствуют навесы. При этом работы по реконструкции «Буревестника» должны были быть закончены еще в октябре 2016 года, общая стоимость работ составила около 60 млн рублей, при этом на сегодняшний день подрядчику переведено уже 55 млн рублей. Теперь уже озвучен новый срок сдачи подрядчиком работ – сентябрь 2017 года.

«Для развития массовой физкультуры и спорта государство выделяет большие средства, которые должны расходоваться эффективно. При строительстве спортсооружений в первую очередь необходимо обращать внимание на качество и безопасность объектов. Мы не увидели на стадионе «Буревестник» ни того, ни другого. Денег было выделено немало, однако работы до сих пор не завершены, – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Евграфов.



– Спортсмены устали ждать и приходят заниматься на недостроенный стадион, за это им грозит штраф в 5 тыс. рублей. Именно такое объявление висит на ограждении».

Контроль за созданием качественных и доступных условий для массовых занятий физической культуры и спортом относится к числу важных задач, которые стоят перед ОНФ. Всего по стране общественники выявили незавершенные спортивные объекты на 368 млн руб., а также «спортивные полуфабрикаты» – комплексы, которые после завершения строительства не работают или находятся в неудовлетворительном состоянии.