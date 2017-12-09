Дай, Джим, на лапу мне: в Архангельске подводят итоги борьбы с коррупцией

В Международный день борьбы с коррупцией архангельские следователи подвели итоги работы за 9 месяцев. За это время в работе следкома находилось 167 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

В суд было направлено 32 дела. Среди них, 9 уголовных дел по даче взятки, 6 по мелкому взяточничеству, 4 по мошенничеству, 3 по присвоению или растрате, 6 касаются коммерческого подкупа и т.д.К уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечен 41 человек, в том числе 8, обладающих особым правовым статусом.В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу работает телефонная линия «Остановим коррупцию». Позвонив по номеру (8182) 29-04-00, любой человек может оставить на автоответчике сообщение о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении.