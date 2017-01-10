Для осуществления новой функции штат судебных приставов по Архангельской области и НАО вырос на три единицы. Согласно закону взыскивать долги смогут только внесенные в специальный реестр агентства, вести который будет служба судебных приставов.

Закон о коллекторах регламентирует перечень документов и требований к юридическому лицу, необходимых для осуществления данной деятельности: размер активов не менее 10 млн. рублей, наличие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику, отсутствие неисполненных обязательств по судебным решениям, а также неснятой или непогашенной судимости у коллектора за преступления против личности и в сфере экономики.

Вступивший в силу закон вносит серьезные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу. Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного раза в неделю, а также скрывать телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору.

Разъясняет новый закон и права должника на защиту своих интересов. В частности, перед началом каждого контакта коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства. Кроме того, у должника появилось право обратиться в коллекторское агентство с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с коллекторами.

В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у должника есть право обратиться в службу судебных приставов с жалобой. Недобросовестные коллекторы будуь привлекаться к административной отвественности в порядке ст. 14.57 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере от 30 тысяч до 2 млн. рублей.

Отметим, что новые нормы не освобождают должников от исполнения долговых обязательств, они лишь ограждают граждан от неправомерных действий коллекторов.