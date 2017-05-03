В ноябре 2016 года пара украинских дельцов получила в Москве от неизвестных наркотик массой более 240 грамм. Затем они приехали в Архангельск, где начали его распространять в виде «закладок».
Вскоре были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения.
В отношении неустановленных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, - разъяснили в областной прокуратуре.