Двое граждан Украины обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории России.

В ноябре 2016 года пара украинских дельцов получила в Москве от неизвестных наркотик массой более 240 грамм. Затем они приехали в Архангельск, где начали его распространять в виде «закладок».

Вскоре были задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения.

В отношении неустановленных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, - разъяснили в областной прокуратуре.