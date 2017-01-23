Архангельск: Общество

фото, видео с места события Дело о смерти под ленточной пилой рассмотрят в Плесецком суде Предпринимателя Дмитрия Маминова обвиняют в нарушении требований охраны труда, в результате которого погиб работник пилорамы. По информации следственных органов, бизнесмен допустил к самостоятельной работе на ленточно-пильном станке на пилораме, расположенной в деревне Мартемьяновская Плесецкого района, без трудового оформления, инструктажа, стажировки, специального обучения и проверки знаний по охране труда 53-летнего местного жителя.



29 сентября 2016 года работник пилорамы, не соблюдая технологию распиловки на станке, находясь на бревне потерял равновесие, упал, при этом его левая нога оказалась в зоне действия ленточной пилы. Мужчина скончался от кровопотери, - сообщили в областной прокуратуре.



Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения. версия для печати просмотров: 45

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