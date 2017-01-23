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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Дело о смерти под ленточной пилой рассмотрят в Плесецком суде

Предпринимателя Дмитрия Маминова обвиняют в нарушении требований охраны труда, в результате которого погиб работник пилорамы.

По информации следственных органов, бизнесмен допустил к самостоятельной работе на ленточно-пильном станке на пилораме, расположенной в деревне Мартемьяновская Плесецкого района, без трудового оформления, инструктажа, стажировки, специального обучения и проверки знаний по охране труда 53-летнего местного жителя. 

29 сентября 2016 года работник пилорамы, не соблюдая технологию распиловки на станке, находясь на бревне потерял равновесие, упал, при этом его левая нога оказалась в зоне действия ленточной пилы. Мужчина скончался от кровопотери, - сообщили в областной прокуратуре. 

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения. 

  
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дата: 23.01.17 | 17:27
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