По информации следственных органов, бизнесмен допустил к самостоятельной работе на ленточно-пильном станке на пилораме, расположенной в деревне Мартемьяновская Плесецкого района, без трудового оформления, инструктажа, стажировки, специального обучения и проверки знаний по охране труда 53-летнего местного жителя.
29 сентября 2016 года работник пилорамы, не соблюдая технологию распиловки на станке, находясь на бревне потерял равновесие, упал, при этом его левая нога оказалась в зоне действия ленточной пилы. Мужчина скончался от кровопотери, - сообщили в областной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения.