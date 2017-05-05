В Архангельске в связи с проведениями праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вносятся изменения в схемы движения городского транспорта.

9 мая для движения всех видов транспорта будут закрыты следующие улицы Архангельска:

– Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Воскресенской - с 8.30 до 17.30;

- Набережная Северной Двины от ул. Логинова до ул. Свободы – с 21.00 до 22.30;

- ул. Петра Норицына и ул. Северных Конвоев, от ул. Набережная Северной Двины до пр. Троицкий – с 21.00 до 22.30;

- пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Поморской – с 9.00 до 14.00;

- ул. Воскресенская от Набережной Северной Двины до пр. Чумбарова-Лучинского - с 9.00 до 14.00.

- ул. Кировская от ул. Мусинского до ул. Химиков – с 9.00 до 9.45;

- ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского – с 9.00 до 14.00;

- пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина – с 10.00 до 10.20;

- ул. Куйбышева от ул. Красина до ул. Цигломенской с 11.30 до 12.30;

- ул. Ленинская от ул. Матросова до ул. Куйбышева с 11.30 до 12.30;

- пл. Терехина; пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Валявкина; ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Советской; Кузнечевский мостовой переход; Набережная Северной Двины от ул. Гагарина до пл. профсоюзов – с 7.30 до 10.00.

С 9 до 14 часов движение автобусов муниципальных маршрутов №№ 1,4, 6, 9, 11, 12, 22, 42, 43, 44, 54,60, 61, 62,70, 75б, 76 при движении в направлении ул. Гагарина будет осуществляться по просп. Обводный Канал на участке от ул. Выучейского до ул. Логинова, в обратном направлении – по просп. Ломоносова на участке от ул. Логинова до ул. Выучейского. Движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75б,76 (по часовой стрелке) на период проведения мероприятий закрывается.

С 9 до 14 часов в Северном территориальном округе движение автобусов по маршрутам №№ 10, 60, 63 будет организовано следующим образом:

- ул. Ильича – ул. Добролюбова – ул. Кировская – ул. Партизанская – ул. Малиновского до ул. Химиков и далее по действующим схемам движения.