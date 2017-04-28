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Архангельск: Общество

     

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День Победы в Архангельске откроет эстафета, а завершит праздничный салют

В областном центре обнародована программа празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные торжества начнутся с легкоатлетического забега по улицам Архангельска и завершатся салютом на Набережной.
Общегородские мероприятия 9 мая:

08:00 – 52-й легкоатлетический пробег посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (пл. Терехина - пр. Никольский - ул. Валявкина - Кузнечевский мост - наб. Северной Двины -  пл. Профсоюзов) (6+)

11:00 –  возложение цветов:
– к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову;
– к памятнику юнгам Северного флота;
– к стеле «Архангельск – город воинской славы»;
– к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.»;

12:00 – торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира);  

13:00 – торжественное прохождение:

- духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы (ул. К. Маркса – пр. Троицкий – ул. К. Либкнехта);
- кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морского института имени В.И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира);

13:30 – праздничная программа на Полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени «Майский вальс» (площадка у отеля «Пур-Наволок»)

14:00 – 17:30 – праздничное народное гуляние «И снова май и День Победы» (набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. К. Маркса, пл. Мира)

14:00 – 16:00 – соревнования «Полевой курс молодого бойца» (сквер у к/т «Мир»);

14.00 – 15:30 – концертная программа «Май. Весна. Победа!» (наб. Северной Двины
в районе пл. Мира);

16:00 – акция «Рекорд Победы» (выполнение 25933 отжиманий, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом)  (у памятника Соловецким юнгам);

15:30 – массовое исполнение вальса молодыми людьми «Победный вальс» (наб. Северной Двины в районе пл. Мира);

16:00 – 17:30 – концертная программа «Архангельск поет о Победе»

15:00 – 17:00 – праздничный концерт «От Москвы до Бреста» (наб. Северной Двины в районе ресторана «Боброфф», ул.Попова, 2);

21:00 – молодежная акция «Исполнение песен военных лет «Песни Победы»;

21:30 – 22:00 – праздничная концертная программа «Победный май!»;

22:00 – праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб. Северной Двины в районе пл. Мира).
  
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просмотров: 135
дата: 28.04.17 | 16:30
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