День ВМФ в Архангельске пройдёт под знаком юбилея Соловецкой школы юнг

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12 июля, среда 10:46
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В Архангельске торжественные мероприятия начнутся 28 июля с митинга у здания флотского полуэкипажа, где в 1942 году был сформирован первый набор Соловецкой школы юнг.
В рамках юбилейных торжеств в Северном морском музее состоится передача элементов формы соловецких юнг и откроется выставка «Юнги огненных лет».
День Военно-Морского Флота в Архангельске начнётся с церемонии подъёма флага на спасательном буксире «Полярный конвой» на Красной пристани.
Соловецкие юнги, ветераны флота и армии с прогулочных теплоходов смогут наблюдать за военно-морским парадом, во время которого командир Беломорской военно-морской базы приветствует экипажи надводных кораблей, выстроившихся на рейде Северной Двины.
По традиции в День ВМФ состоится возложение цветов к памятникам воинской славы и торжественный митинг «Морская дорога Победы» с участием духовых оркестров-участников VI фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд».
Юбилею Соловецкой школы юнг будет посвящён и автопробег Архангельск–Северодвинск, который стартует с Красной пристани 30 июля в рамках международного пробега, посвящённого 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России.
Жителей и гостей областного центра в День ВМФ ждут праздничная концертная программа на площади Мира, шлюпочные гонки и парад яхт парусного центра «Норд», выступления духовых оркестров на площадках у театра драмы им. М.В. Ломоносова и на Красной пристани.
Культурные и спортивные мероприятия, в том числе – народные гуляния, выставки, экскурсии, квесты, лекции, интерактивные занятия пройдут в округах Архангельска.
В Северодвинске празднование Дня ВМФ совпадает с Днём города, поэтому его жителей, помимо официальных мероприятий, ждут карнавальное шествие, фестиваль воздушных змеев, арт-площадки, спортивные состязания.
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