наверх
Новости Архангельска
25 января, среда 15:05
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
330
24.01.17
Пенсионный фонд России о страховых взносах и отчетности в 2017 году
140
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
125
23.01.17
Детей из нуждающихся семей приглашают бесплатно изучать английский язык
113
24.01.17
Кадастровая палата отвечает на актуальные вопросы северян о стоимости недвижимости
112
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
101
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
97
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

День российского студенчества архангельская молодёжь отметит интернет-флэшмобом

25 января – это профессиональный праздник всех студентов нашей страны. Своё официальное название – День российского студенчества – он получил в 2005 году.
Впрочем, история праздника имеет гораздо более глубокие корни. Началась она в 1755 году с указа императрицы Елизаветы Петровны «Об учреждении Московского университета». 

Этот высочайший указ стал венцом усилий Михаила Васильевича Ломоносова 
и его соратников по созданию в России первого университета, который был образован из двух гимназий. Знаковую роль в этом решении императрицы сыграл генерал-адъютант и меценат Иван Иванович Шувалов, бывший в то время фаворитом Елизаветы.

Всероссийскую известность день студентов приобрел после другого указа, в котором уже Николай I повелевал праздновать 25 января именно как дату появления в стране первого высшего учебного заведения.

Неразрывно этот день связан и с именем святой мученицы Татьяны, которую  еще с XVIII века в России считают покровительницей всех студентов.

Студенты Архангельской области отмечают сегодня свой праздник различными акциями и флэшмобами. Свои поздравления тем, кто выбрал путь к знаниям, направил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Глава ведомства отметил: «В нашем регионе сосредоточено достаточно большое количество высших и средних профессиональных образовательных организаций. Они предоставляют широкий выбор для профессионального будущего. Главный студенческий праздник совпадает со временем окончания зимней сессии, что лишь добавляет положительных эмоций тем, кто успешно прошёл традиционно непростое испытание зачётами и экзаменами. Пусть вам сопутствует удача не только во время сессий, пусть сбудутся ваши мечты и пусть сегодняшний праздник пройдёт ярко и интересно. И, конечно, позвольте пожелать тем, кто ещё сдаёт экзамены: «Ни пуха, ни пера!»

Стоит отметить, что 25 января Министерство образования и науки РФ совместно с ведущими молодёжными организациями запустило флэшмоб, посвящённый Дню российского студенчества. Молодым людям предлагается опубликовать фотографии с торжеств, сопроводив их хештегами #Деньстудента2017 и #Татьяниндень2017. Лучшие снимки появятся в социальных сетях Минобрнауки РФ.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minobr
просмотров: 95
дата: 25.01.17 | 14:11
комментариев: 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Праздник профессиональных студентов?
25.01.17
15:03
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080