На протяжении трех месяцев более 10 студенческих команд соревновались в 6 конкурсных испытаниях: хореографическом, вокальном, театральном конкурсах, номинации «видеоработы» и «фотография», а также в конкурсе визитных карточек.
Фестивальные работы, посвященные Году российского кино, оценивало жюри, в числе которых были деятели культуры и искусства Архангельской области, педагоги творческих коллективов, художественные руководители.
На протяжении всех конкурсных мероприятий итоги творческих соревнований фестиваля держались в секрете. Имена победителей станут известны на официальной церемонии закрытия XII молодежного фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!». Она состоится 25 января в кинокомплексе «Русь».