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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

День российского студенчества в Архангельске завершат грандиозным смотром талантов

Лучшие из лучших студенческих коллективов встретятся на площадке кинокомплекса «Русь», чтобы еще раз продемонстрировать свои творческие возможности и поздравить друг друга с праздником Российского студента.
На протяжении трех месяцев более 10 студенческих команд соревновались в 6 конкурсных испытаниях: хореографическом, вокальном, театральном конкурсах, номинации «видеоработы» и «фотография», а также в конкурсе визитных карточек.
 
Фестивальные работы, посвященные Году российского кино, оценивало жюри, в числе которых были деятели культуры и искусства Архангельской области, педагоги творческих коллективов, художественные руководители.
 
На протяжении всех конкурсных мероприятий итоги творческих соревнований фестиваля держались в секрете. Имена победителей станут известны на официальной церемонии закрытия XII молодежного фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!». Она состоится 25 января в кинокомплексе «Русь».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 203
дата: 18.01.17 | 10:38
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