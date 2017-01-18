Архангельск: Общество

фото, видео с места события День российского студенчества в Архангельске завершат грандиозным смотром талантов Лучшие из лучших студенческих коллективов встретятся на площадке кинокомплекса «Русь», чтобы еще раз продемонстрировать свои творческие возможности и поздравить друг друга с праздником Российского студента. На протяжении трех месяцев более 10 студенческих команд соревновались в 6 конкурсных испытаниях: хореографическом, вокальном, театральном конкурсах, номинации «видеоработы» и «фотография», а также в конкурсе визитных карточек.



Фестивальные работы, посвященные Году российского кино, оценивало жюри, в числе которых были деятели культуры и искусства Архангельской области, педагоги творческих коллективов, художественные руководители.



На протяжении всех конкурсных мероприятий итоги творческих соревнований фестиваля держались в секрете. Имена победителей станут известны на официальной церемонии закрытия XII молодежного фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!». Она состоится 25 января в кинокомплексе «Русь». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 203

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