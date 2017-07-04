День семьи, любви и верности отметят в ЗАГСах Поморья

Традиционно 8 июля в территориальных отделах будут проведены чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни. Кроме того, в Ленском, Шенкурском, Верхнетоемском и Виноградовском ЗАГСах состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды - медали «За любовь и верность» - лучшим семьям, известным среди населения крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.В Ленском, Котласском, Коряжемском, Холмогорском отделах откроются тематические выставки, а в Красноборске и Вельске свадебные церемонии пройдут в празднично украшенных букетами из ромашек и воздушных шаров залах.В Онеге во время бракосочетания молодым устроят гадания на ромашках, а гости и посетители отдела получат в подарок праздничные "февроньки". Поздравления, праздничные буклеты и символ праздника – ромашки, в День семьи, любви и верности вручат новобрачным в Каргопольском, Пинежском и Котласском отделах.В Холмогорах торжественные регистрации брака пройдут в фольклорном стиле: молодых на празднике будут встречать сами Петр и Феврония.А в Шенкурске молодожены и их гости примут участие в свадебном флеш-мобе.В Коноше 8 июля запланирован большой районный праздник «Ромашковое счастье» для юбилейных пар разных лет. Организаторами мероприятия выступают специалисты отдела ЗАГС совместно с отделом культуры администрации поселка и клубом "Радушенька".При участии отделов ЗАГС городские праздники и концерты для юбиляров супружеской жизни состоятся также в Мезени и Каргополе.