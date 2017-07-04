Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
02.07.17
1095
02.07.17
871
03.07.17
740
03.07.17
669
03.07.17
663
03.07.17
601
03.07.17
575
реклама
реклама
Новости компаний
03.07.17
127
03.07.17
119
03.07.17
91
04.07.17
81
03.07.17
81
04.07.17
77
03.07.17
76
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

День семьи, любви и верности отметят в ЗАГСах Поморья

вчера 09:56
272 1
8 июля в местных отделах будут чествовать молодоженов и юбиляров супружеской жизни. Будут вручены общественные награды, откроются тематические выставки, состоятся тематические регистрации браков в фольклорном стиле.
 >
Традиционно 8 июля в территориальных отделах будут проведены чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни. Кроме того,  в Ленском, Шенкурском, Верхнетоемском и Виноградовском ЗАГСах состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды - медали «За любовь и верность» - лучшим семьям, известным среди населения крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

В Ленском, Котласском, Коряжемском, Холмогорском  отделах откроются тематические выставки, а в Красноборске и Вельске свадебные церемонии пройдут в празднично украшенных букетами из ромашек и воздушных шаров залах.

В Онеге во время бракосочетания молодым устроят гадания на ромашках, а гости и посетители отдела получат в подарок праздничные "февроньки". Поздравления, праздничные буклеты и символ праздника – ромашки, в День семьи, любви и верности вручат новобрачным в Каргопольском, Пинежском и Котласском отделах.

В Холмогорах торжественные регистрации брака пройдут в фольклорном стиле: молодых на празднике будут встречать сами Петр и Феврония.

А в Шенкурске молодожены и их гости примут участие в свадебном флеш-мобе.

В Коноше 8 июля запланирован большой районный праздник «Ромашковое счастье» для юбилейных пар разных лет. Организаторами мероприятия выступают специалисты отдела ЗАГС совместно с отделом культуры администрации поселка и клубом "Радушенька".

При участии отделов ЗАГС городские праздники и концерты для юбиляров супружеской жизни состоятся также в Мезени и Каргополе.
Автор: zags
272 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Vadimych
04.07.17
13:15
, в конце заголовка не хватает слов "...оформляя очередной развод..."
 
+ 0 -
Главные новости | Лента новостей Все новости
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Общество | Новости раздела
 
Юные умы Поморья поборются за титул финансиста на всероссийской олимпиаде
Юные умы Поморья поборются за титул финансиста на всероссийской олимпиаде
Старшеклассников Поморья приглашают принять участие во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
вчера 22:17
135
 
Кабинет трудовой терапии появится в архангельской больнице
Кабинет трудовой терапии появится в архангельской больнице
Жители Поморья смогут получить в кабинете социально-бытовой адаптации. Он будет работать при областной клинической больнице с 6 июля.
вчера 22:06
157 1
naprimer: Если кому и нужна трудотерапия - то первым делом именно бездельникам из корпораций,...
 
Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск
Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск
5 июля судно зайдет в морской порт Архангельск. Пассажиры уже побывали на Соловках, а теперь увидят особенности архангельской жизни у реки Двины.
вчера 17:41
453 6
Fialka: Прикол был бы, если бы это как раз иностранные туристы обнаружили... Японцы же вон везде...
 
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Специалисты регионального Роспотребнадзора произвели замер радиационного фона в парке на улице Поморской, откуда накануне ночью специалисты МЧС вывезли излучающую радиацию зенитную установку.
вчера 15:29
653 6
Fialka: А кто изучал вопрос-то? Вдруг сказалось, а причины не знали? Рентген так-то в среднем раз...
 
В День семьи, любви и верности в Архангельске развернется праздничное гуляние
В День семьи, любви и верности в Архангельске развернется праздничное гуляние
Празднование развернётся на набережной Северной Двины у памятника святым Петру и Февронье Муромским в районе улицы Логинова.
вчера 15:21
436
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080