В качестве пролога скажу: абсолютное большинство наших горожан с удовольствием и пользой для здоровья употребляют местные молочные продукты. Потому что они свежие, проверенные, без «левых» добавок.

Поэтому более 60% в себестоимости молочного продукта составляет сырое молоко! Сырое молоко в Архангельской подорожало с августа 2016 года на 20%, а цены на молочную продукцию выросли на 5-6%. Почему? Потому что молочный завод вложил все свои силы в сокращение внутренних издержек, понимая, что люди беднеют, и многие уже отказывают себе в лишнем йогурте для ребенка.



Архангельский молочный завод имеет годовые контракты с крупнейшими фермерскими хозяйствами по поставкам сырого молока и одновременно такие же годовые контракты с торговыми сетями, детскими садами, больницами, школами на поставки уже готовой молочной продукции.



И все в этой жизни было бы сбалансировано, если бы отдельные поставщики сырья, а именно 100% принадлежащая Архангельской области Агрофирма «Вельская» не уведомила в последний день месяца о том, что «они передумали», в нарушение договора, поставлять сырое молоко в Архангельскую область. Решили на месяц-другой отправлять молоко на московский завод по спекулятивной цене, кому-то нужно выполнить срочный контракт.



При этом Архангельская область платит агрофирме субсидию 4 (!) рубля за кг молока (в других областях 50 копеек) из местного бюджета. Читай, чтобы в первую очередь учесть интересы жителей нашей области. Плюсом к этому, местный завод платит в бюджет еще 2 рубля 20 копеек за каждый переработанный литр молока. Если молоко на завод не поступит, значит и налогов тоже не будет. Это прямые потери для нашего нищего областного бюджета!



Почему агрофирма «Вельская» позволяет себе с попустительства министерства сельского хозяйства Архангельской области прерывать контракты, обеспечивающие, в свою очередь, социальные учреждения области? Почему у агрофирмы «Вельская», имеющей постоянно высокую цену сырого молока, такого уровня субсидии, разовые спекулятивные контракты, «валится» прибыль от продаж? Значит, дело не в цене сырого молока? Почему агрофирма «Вельская» стабильно работает, вероятнее всего, только с фирмами-однодневками? Следует упомянуть, к примеру, ФГУП «Котласское», которое потеряло около 2 миллионов рублей в схеме поставок молока от агрофирмы через недобросовестных посредников. Кому это выгодно? Почему столько «почему»???



Абсолютно верно заметил депутат Иван Попов в адрес министерства сельского хозяйства на заседании Архангельского областного Собрания депутатов: «Мы платим такие огромные субсидии, а какие обязательства берут на себя субсидируемые агрофирмы? Снабжать местные молочные заводы или дают обязательства по ограничению роста цен?» Отвечу - никаких!



ОАО «Молоко» несколько раз предлагало министерству сельского хозяйства проводить годовые аукционы на поставки сырого молока от агрофирмы «Вельская» и все смогут участвовать и конкурировать на открытых общих торгах. При этом агрофирма получит лучшую цену… Но каждый раз мы получаем отказ! Опять «почему»! Почему открытые торги министерству не интересны?



Если правительство области не решит этот вопрос в короткий срок, то цены на молочную продукцию взлетят вверх космическими темпами, поскольку молокозаводу придется закупать сырое молоко за пределами области по высокой цене и нести большие транспортные затраты. Рост цен на готовую молочную продукцию затронет интересы обычных покупателей. Наступает пора обратиться в Контрольно-счетную палату для проверки возможной деятельности государственной агрофирмы с фирмами-однодневками, потери бюджета от которых в год могут достигать до 10 миллионов рублей.



При принятии разумного решения и сохранив контракт на поставки молока в родной Архангельской области, увеличатся поступления в региональный бюджет, а покупатели сохраняют доступные цены в магазине. Очень надеемся, что победит разум и забота о людях!



Владимир Петров, генеральный директор ОАО «Молоко», заместитель председателя агрокомитета Архангельского областного Собрания депутатов