На тридцать пятой сессии Архангельской городской Думы планируется внести изменения в городской бюджет текущего года и плановый период 2018-2019 гг. Речь идет о 800-миллионных межбюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности.

В рамках распределения ассигнований предполагается выделение межбюджетных субсидий из областной казны в сумме 804 млн 645 тыс. рублей, включая более чем 50-миллионное софинансирование из городского бюджета. Серьезные деньги выделены на инфраструктурные и капитальные объекты на территории муниципалитета.



Руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской думе Ростислав Васильев прокомментировал позицию фракции по данному вопросу.



«Выделение 30 358 900 рублей на строительство транспортной развязки на пересечении Смольного Буяна и Обводного канала очень назрело, мы давно пытались найти решение проблемы перегруженности пр. Обводный канал, и надеемся, что выбранное решение оптимально. В этом же русле выделение 17 155 200 рублей на реконструкцию пересечения пр. Обводный канал и ул. Урицкого. Строительство детского сада на 60 мест в поселке Турдеевск, на которое выделено 88 802 000 рублей, поддерживаем полностью. Территориально поселок Турдеевск находится в отдалении от города Архангельск, гораздо ближе к Новодвинску, единственная дорога, ведущая в поселок, требует серьезного ремонта. Проблем в Турдеево много – это и транспортная доступность, пожарная часть, закрытая школа, в которой теперь клуб. После развала турдеевской лесобиржи поселок так и не смог оправиться, но, начав с малого, с возрождения инфраструктуры, строительства детского сада, верю, что поселок возродится, производственная территория Турдеевска будет востребована.



Давно назрела необходимость строительства детского комбината в округе Майская Горка. Активное строительство жилья, в т.ч социального, увеличило количество жителей округа, где сейчас проживает уже свыше 60 000 человек. Сопутствующая инфраструктура, на наш взгляд, не успевает за темпами жилищного строительства. Если с торговыми центрами все достаточно хорошо, то с нехваткой мест в школах и детских садах округа мы можем столкнуться в самое ближайшее время. Выделение 171 944 300 рублей на строительство детского комбината на 280 мест - это первый маленький шаг. Округ Майская Горка должен развиваться достойно!



Решением проблемы обеспечения питьевой водой жителей округа Майская Горка и округа Варавино-Фактория станет строительство модульных водоочистных сооружений в районе комбината Силбет. На эти цели выделяется 74 484 700 рублей.



Самая же крупная сумма, 480 000 000 рублей, запланирована на приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок. Нам, к сожалению, на профильных комиссиях не удалось получить развернутого ответа о необходимости приобретения, порядка, цены и класса планируемых судов. Что ж, будем добиваться ответа в рамках сессии» - подвел черту под комментарием руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской думе Ростислав Васильев.

