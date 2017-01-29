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Архангельск: Общество

     

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Депутаты городской Думы обсудили проблемы уборки снега в Архангельске

На повестке заседания постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, прошедшего накануне в областном центре, основной темой стала уборка города в зимний период 2016-2017 года.
Повестка заседания постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства звучала так: «Об уборке городских улиц и внутриквартальных проездов на территории МО «Город Архангельск» в зимний период 2016-2017 г.г.», но общий настрой можно было охарактеризовать двумя фразами: «Кто виноват? Что делать?».

Зима в Архангельск пришла, как всегда, внезапно, и так же неожиданно, который год подряд, случился снегопад. Отбросив иронию, можно констатировать, что на нашей памяти такого катастрофического положения дел с уборкой улиц города не припоминается. С трехсот шестидесяти миллионов рублей, выделенных на уборку в 2015 году, до двухсот восьмидесяти в нынешнем, снизилась сумма заложенных в бюджете средств. Девяносто единиц техники было выведено на улицы города в период пиковой снеговой нагрузки, так доложил Никита Кривонкин, заместитель директора департамента городского хозяйства, сто сорок тысяч кубов снега вывезено, что не снимает вопрос качества уборки.

Проблему с уборкой снега в Архангельске прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Ростислав Васильев:

«Мы, зачастую, видим несоблюдение ГОСТа по уборке, так не всегда соблюдается временной интервал, а это максимум шесть часов время после снегопада, не видно, что очищаются дороги первой категории до бордюрного камня, качество уборки тротуаров не выдерживает критики.

Нашу большую озабоченность вызывает возросшая аварийность по дорожным условиям, так, по статистике ГИБДД произошло 24 ДТП в которых было ранено 37 человек. Необходимо срочно приводить в порядок автобусные карманы и образовавшиеся накаты перед лежачими полицейскими. Фракция ЛДПР уже третий год подряд говорит о необходимости размежевания земельных участков, сейчас зачастую нет понимания, кому принадлежит тот или иной проезд, участок дороги. Кто собственник? Кто несет бремя ответственности за содержание? Запрос на имя главы города Архангельск уже внесен мною, будем требовать принятия неотложных мер.

Необходимо строго спрашивать с организаций выигравших конкурс на уборку города, ответственных за качественную работу, и здесь необходима помощь горожан. Присылайте Ваши обращения с указанием мест, где, как Вы считаете, уборка произведена некачественно, с нарушениями. По выявленным случаям будем составлять протокола, что повлечет денежные взыскания с ответственных лиц и потребуем устранения недостатков. Создать комфорт и удобство для жизни наших горожан в родном городе, вот главная задача городского депутата».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Стрингер
просмотров: 126
дата: 29.01.17 | 13:15
комментариев: 2
2 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (2)
Главное обсудить,а ещё лучше проблему выпить!
29.01.17
14:29
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Угу, начали готовить сани к зиме.
29.01.17
14:00
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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