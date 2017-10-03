Державший в страхе свою семью архангелогородец получил 13 лет колонии
сегодня 10:11
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Житель областного центра осужден за истязание своей супруги и ее сына, а также за покушение на убийство мальчика. Теперь ближайшие годы 29-летний мужчина проведет в тюрьме.
С 8 сентября по 8 октября 2016 года архангелогородец систематически избивал свою супругу и ее 7-летнего сына.
Кроме того, 15 сентября 2017 года пьяный архангелогородец взъелся на мальчика из-за того, что тот ребенок его жены от первого брака и живет вместе с ними. Мужчина решил задушить мальчика подушкой, однако совершить преступление ему помешала супруга.
По данным областной прокуратуры, приговором суда тиран получил 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.
Приговор суда не вступил в законную силу.