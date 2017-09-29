Дерзкий коношанин вломился в чужую квартиру, чтобы скрыться от дождя

Инцидент произошел 15 августа. 27-летний мужчина повредил замок входной двери и проник на веранду дома в поселке Мелентьевский Коношского района. Своими действиями он попал под статью уголовного кодекса. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина пояснил следователю, что проник в дом к пенсионеру, поскольку на улице пошел дождь, а ему необходимо было укрыться от стихии. По данным следственных органов, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.За незаконное проникновение в жилище уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.