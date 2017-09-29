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Общество | Главные новости

Дерзкий коношанин вломился в чужую квартиру, чтобы скрыться от дождя

сегодня 14:18
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Инцидент произошел 15 августа. 27-летний мужчина повредил замок входной двери и проник на веранду дома в поселке Мелентьевский Коношского района. Своими действиями он попал под статью уголовного кодекса. Возбуждено уголовное дело.
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Фото: frei.pavel2016.ru
Мужчина пояснил следователю, что проник в дом к пенсионеру, поскольку на улице пошел дождь, а ему необходимо было укрыться от стихии. По данным следственных органов, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.
 
За незаконное проникновение в жилище уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.
 
 
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