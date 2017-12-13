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Общество | Главные новости

О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»

сегодня 16:59
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Федеральные информагенства говорят о постепенном вытеснении из Череповца местных магазинов «шаговой доступности». На смену им приходят крупные федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка».
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Фото: promtransizdat.ru
Журналист портал Gorodche опубликовал обзор исчезнувших с карты Череповца старых магазинов и выяснил дальнейшую судьбу торговых точек. Корреспондент делает вывод, что старейшие местные торговые сети закрылись из-за нерентабельности. Раскрученные федеральные магазины тут же взяли в аренду освободившиеся помещения.
 
Ушёл в историю Череповца и архангельский бренд дискаунтеров «Дисма». Шесть магазинов в Череповце и один в п. Тоншалово Череповецкого района закрылись осенью. Место «Дисмы» заняли супермаркеты «Пятерочка».
 
Отметим, что в Архангельске тоже местные федеральные сети теряются за многообразием «Пятерочек», «Магнитов» и «Спаров», которые действительно превратились в магазины «шаговой доступности».
 
 
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