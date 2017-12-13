О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»

Журналист портал Gorodche опубликовал обзор исчезнувших с карты Череповца старых магазинов и выяснил дальнейшую судьбу торговых точек. Корреспондент делает вывод, что старейшие местные торговые сети закрылись из-за нерентабельности. Раскрученные федеральные магазины тут же взяли в аренду освободившиеся помещения.Ушёл в историю Череповца и архангельский бренд дискаунтеров «Дисма». Шесть магазинов в Череповце и один в п. Тоншалово Череповецкого района закрылись осенью. Место «Дисмы» заняли супермаркеты «Пятерочка».Отметим, что в Архангельске тоже местные федеральные сети теряются за многообразием «Пятерочек», «Магнитов» и «Спаров», которые действительно превратились в магазины «шаговой доступности».