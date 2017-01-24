Стражи порядка заблаговременно сообщали руководителям игорных заведений трёх крупных городов Поморья о предполагаемых проверках. За это от дельцов игорного бизнеса они получили около 20 миллионов рублей.

Уголовное дело состоит из более 90 томов, включая пять тысяч страниц обвинительного заключения. Подчеркнём, многие «оборотни в погонах» занимали высокие должности, в том числе в подразделениях по экономической безопасности и противодействию коррупции, имели блестящие характеристики, а в послужном списке – различные поощрения и награды. В полном объеме вину не признал никто из бывших полицейских.

Всем «борцам с коррупцией» суд назначил от трех до девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере от нескольких сотен тысяч до 13 миллионов рублей.

Кроме того, они лишены специальных званий и права занимать госдолжности. Однако, по ряду эпизодов экс-полицейские были оправданы и освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховном Суде Российской Федерации.