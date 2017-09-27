Десятки должников-охотников из Архангельской области рискуют лишиться оружия

Так, у одного из должников задолженность составляла более 10,8 млн. рублей. Сотрудниками межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам арестовано было сразу 4 единицы оружия: газовый пистолет калибра 7,62 мм, охотничье ружьё ТОЗ-34Р, ружьё самозарядное с нарезным стволом КО ТИГР и карабин КО СОБОЛЬ. Пока арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику. В дальнейшем, если архангелогородец не предпримет мер к погашению задолженности, оружие будет реализовано Росимущество.Отметим, что нередко арест оружия способствует фактическому исполнению должником требований исполнительного документа. К примеру, житель Онеги, обязанный по решению суда выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребёнку, безответственно отнёсся к своему отцовскому долгу. Мужчина нигде не работал, имущества, на которое можно было обратить взыскание, не имел. Направив запрос в территориальный ОВД, судебный пристав-исполнитель получил ответ о наличии у должника зарегистрированного оружия. Все три охотничьих ружья были незамедлительно арестованы. Должник воспользовался данным ему законодательством правом и самостоятельно реализовал арестованное имущество. В результате ребёнок получил 34 тысячи рублей.В настоящее время ещё несколько десятков неплательщиков, в отношении которых уже есть положительные ответы из органов внутренних дел о наличии оружия, рискуют лишиться возможности заниматься любимым делом.