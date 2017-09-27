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Общество | Главные новости

Десятки должников-охотников из Архангельской области рискуют лишиться оружия

сегодня 10:38
106 1
Сильным рычагом воздействия на должников, имеющих охотничий билет, является арест оружия. С начала года судебными приставами у таких неплательщиков арестовано 25 единиц оружия.
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Фото: cdn.fishki.net
Так, у одного из должников задолженность составляла более 10,8 млн. рублей. Сотрудниками межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам арестовано было сразу 4 единицы оружия: газовый пистолет калибра 7,62 мм, охотничье ружьё ТОЗ-34Р, ружьё самозарядное с нарезным стволом КО ТИГР и карабин КО СОБОЛЬ. Пока арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику. В дальнейшем, если архангелогородец не предпримет мер к погашению задолженности, оружие будет реализовано Росимущество.

Отметим, что нередко арест оружия способствует фактическому исполнению должником требований исполнительного документа. К примеру, житель Онеги, обязанный по решению суда выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребёнку, безответственно отнёсся к своему отцовскому долгу. Мужчина нигде не работал, имущества, на которое можно было обратить взыскание, не имел. Направив запрос в территориальный ОВД, судебный пристав-исполнитель получил ответ о наличии у должника зарегистрированного оружия. Все три охотничьих ружья были незамедлительно арестованы. Должник воспользовался данным ему законодательством правом и самостоятельно реализовал арестованное имущество. В результате ребёнок получил 34 тысячи рублей.

В настоящее время ещё несколько десятков неплательщиков, в отношении которых уже есть положительные ответы из органов внутренних дел о наличии оружия, рискуют лишиться возможности заниматься любимым делом.
Автор: ssp
106 1
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Vadimych
27.09.17
11:37
...Ух ты! Это что у тебя? Нож? Дай посмотреть!---ДайТЕ----Что?---К человеку с ножом надо обращаться на "Вы". : )
 
+ 0 -
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Десятки должников-охотников из Архангельской области рискуют лишиться оружия
Десятки должников-охотников из Архангельской области рискуют лишиться оружия
Сильным рычагом воздействия на должников, имеющих охотничий билет, является арест оружия. С начала года судебными приставами у таких неплательщиков арестовано 25 единиц оружия.
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