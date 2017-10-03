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Общество | Главные новости

Детского туристического бума ожидают в Вельске

сегодня 13:15
60 1
На туристической карте Архангельской области грядут серьезные изменения: южная столица региона – старинный Вельск готов стать центром детского и молодежного туризма.
 
 
 
 
 
 
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Сейчас в Вельске строятся гостиницы, открываются хостелы и гостевые дома, работает два десятка мест общественного питания, разрабатываются туристические маршруты и развлекательные программы. В 2016 году местной администрацией была разработана турпрограмма «Вельские каникулы», рассчитанная на организованные детские группы.

В районе были определены более двух десятков объектов для проведения экскурсий, разработаны одно- и двухдневные туры. Гостей с радостью ждут на Хорошевском коневодческом комплексе, в музее фотоаппаратов и картинной галерее, много интересного можно узнать в краеведческом музее и на мастер-классах по народным ремеслам, приобщиться к тяжелому труду можно на кузнице, а урок этикета преподадут за купеческим ужином в ресторане «Юрьево подворье».

Администрация провела работу с местными бизнесменами и организациями, занятыми в сфере обслуживания. Предприниматели пошли навстречу, снизив расценки для приема детских групп. В итоге стоимость туров оказалась невысокой. Так, двухдневная программа с ежедневным четырехразовым питанием и железнодорожными билетами из Архангельска до Вельска обойдется в три тысячи рублей. В районе уже побывали туристы из областного центра, Северодвинска, а также из соседней Вологодской области. Планируется, что вскоре вельская земля примет гостей из Москвы.

То, как серьезно в Вельске взялись за детский туризм, профессионалы отрасли отметили на расширенном заседании экспертного совета. Эксперты в целом положительно оценили проделанную работу, но также указали на возможности усовершенствования турпрограммы: необходимо конкретизировать продукт – четко расписать маршрут, время, объекты, экскурсии. Важно заниматься рекламой и продвижением в интернете, в соцсетях, всеми доступными средствами привлекать внимание потенциальных туристов.

Для системной работы по развитию туризма в районе необходим полноценный туроператор, пока же эту роль исполняет местный туристско-информационный центр. Для увеличения турпотока следует активнее работать с соседними районами. Также неплохо было бы организовать рекламный тур для работников сферы образования, провести маркетинговые исследования, расширить ассортимент сувенирной продукции. При этом все сходятся во мнении, что возможности туризма в Вельском районе раскрыты не до конца.

Автор: sd29
60 1
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Boater
03.10.17
13:23
Ожидают туристический бум, а не бума. Хотя зря они это делают.
 
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Общество | Новости раздела
 
Детского туристического бума ожидают в Вельске
Детского туристического бума ожидают в Вельске
На туристической карте Архангельской области грядут серьезные изменения: южная столица региона – старинный Вельск готов стать центром детского и молодежного туризма.
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