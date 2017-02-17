наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 15:20
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Девятиклассники Поморья должны определиться с госэкзаменами до 1 марта

Министерство образования и науки Поморья напоминает выпускникам 9-х классов школ о том, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации необходимо подать до первого марта включительно.
Ребята пишут заявление в своих школах, указывая выбранные для сдачи учебные предметы. Кроме того, нужно определиться с формой проведения итоговой аттестации. Существует всего два варианта - основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен, который вправе сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны успешно сдать два обязательных предмета, которыми традиционно являются русский язык и математика, а также два предмета по выбору.

Предметы, сдаваемые по выбору:
- литература; 
- физика;
- химия; 
- биология; 
- география; 
- история; 
- обществознание; 
- информатика и ИКТ; 
- иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский).

Необходимо отметить, что для ребят с ограниченными возможностями здоровья количество экзаменов может быть сокращено до двух обязательных дисциплин.

Победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд РФ освобождаются от экзамена по соответствующему предмету учебной программы.

Итоговая аттестационная кампания для выпускников девятых классов организована в три этапа. Досрочный период сдачи экзаменов состоится с 20 апреля по 6 мая. Основная волна испытаний пройдёт с 26 мая по 24 июня. Дополнительный этап намечен на сентябрь 2017 года.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minobr
просмотров: 72
дата: 17.02.17 | 14:02
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080