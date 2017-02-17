Министерство образования и науки Поморья напоминает выпускникам 9-х классов школ о том, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации необходимо подать до первого марта включительно.
Ребята пишут заявление в своих школах, указывая выбранные для сдачи учебные предметы. Кроме того, нужно определиться с формой проведения итоговой аттестации. Существует всего два варианта - основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен, который вправе сдавать ученики с ограниченными возможностями здоровья.
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны успешно сдать два обязательных предмета, которыми традиционно являются русский язык и математика, а также два предмета по выбору.
Предметы, сдаваемые по выбору:
- литература;
- физика;
- химия;
- биология;
- география;
- история;
- обществознание;
- информатика и ИКТ;
- иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский).
Необходимо отметить, что для ребят с ограниченными возможностями здоровья количество экзаменов может быть сокращено до двух обязательных дисциплин.
Победители или призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд РФ освобождаются от экзамена по соответствующему предмету учебной программы.
Итоговая аттестационная кампания для выпускников девятых классов организована в три этапа. Досрочный период сдачи экзаменов состоится с 20 апреля по 6 мая. Основная волна испытаний пройдёт с 26 мая по 24 июня. Дополнительный этап намечен на сентябрь 2017 года.