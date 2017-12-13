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Общество | Главные новости

Директор Кенозерского парка стала почетным гражданином Архангельской области

сегодня 10:30
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Депутаты Архоблсобрания приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин Архангельской области» Елене Шатковской – заслуженному работнику культуры РФ, главе Кенозерского нацпарка.
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Фото: ekogradmoscow.ru
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Напомним, инициатива по присвоению Елене Шатковской звания «Почетный гражданин Архангельской области» была выдвинута региональным минлеспромом. В ноябре глава региона внес представление, а сегодня на сессии депутаты присвоили Елене Флегонтовне это почетное звание. 

Под руководством Елены Шатковской национальный парк с момента создания в 1991 году по настоящее время стал общепризнанным образцом заповедной системы России.

Кенозерский национальный парк – единственный в России, на балансе которого находятся десятки памятников архитектуры, являющихся шедеврами русского деревянного зодчества XVIII века. При этом до создания парка большинство из указанных памятников архитектуры находились в руинированном состоянии.

Сейчас в Кенозерском национальном парке полностью отреставрирован 21 памятник деревянного зодчества, в отношении 18 проведена противоаварийная и консервационная работа, три находятся в стадии реставрации.

Благодаря деятельности Елены Шатковской Кенозерский национальный парк в 2004 году стал Биосферным резерватом ЮНЕСКО, а в 2014 году вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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