Директор Кенозерского парка стала почетным гражданином Архангельской области

Новости по теме Директор Кенозерского нацпарка станет почетным гражданином Архангельской области

Напомним, инициатива по присвоению Елене Шатковской звания «Почетный гражданин Архангельской области» была выдвинута региональным минлеспромом. В ноябре глава региона внес представление, а сегодня на сессии депутаты присвоили Елене Флегонтовне это почетное звание.



Под руководством Елены Шатковской национальный парк с момента создания в 1991 году по настоящее время стал общепризнанным образцом заповедной системы России.

Кенозерский национальный парк – единственный в России, на балансе которого находятся десятки памятников архитектуры, являющихся шедеврами русского деревянного зодчества XVIII века. При этом до создания парка большинство из указанных памятников архитектуры находились в руинированном состоянии.

Сейчас в Кенозерском национальном парке полностью отреставрирован 21 памятник деревянного зодчества, в отношении 18 проведена противоаварийная и консервационная работа, три находятся в стадии реставрации.

Благодаря деятельности Елены Шатковской Кенозерский национальный парк в 2004 году стал Биосферным резерватом ЮНЕСКО, а в 2014 году вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.