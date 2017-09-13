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Общество | Главные новости

Суд арестовал имущество архангельской стройфирмы, утаившей 30 млн от налоговиков

вчера 10:12
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В отношении директора строительного предприятия уже возбуждено и расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
 >
Фото: astrakhan-24.ru
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Как полагает следствие, руководитель предприятия строительной сферы деятельности в период с 2013-го по 2014 годы умышленно уклонился от уплаты налогов с организации на сумму более 30 миллионов рублей.

«Экономия» достигалась путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным сделкам.

В настоящее время следователями изучается изъятая в ходе обысков финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации.

Судом на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество руководителя и возглавляемого им предприятия, включая объекты недвижимости и специальную технику, на общую сумму более 50 млн. рублей

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оставить комментарий:
SG29
13.09.17
12:36
Беспредел, вот так и гробят рабочие места. Ещё поправки ввели, в 129-ФЗ с 01.09.2017г. Невозможно заниматься малым и средним предпринимательством, законодательство диаметрально противоположно требованиям Президента. Оксюморон - все активы за кордон.
 
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