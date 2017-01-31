В образовательном учреждении, расположенном в Вельском районе, занижали порции блюд, которые, к тому же, готовили из просрочки, осуществлялись махинации с трудоустройством детей в летний период.

У продуктов, которые использовались для приготовления блюд в 10-й Угреньгской школе, отсутствовала маркировка. При исследовании посуды обнаружены кишечные палочки.

Экономили и на малообеспеченных семьях. Во время благотворительного обеда семь школьников и вовсе остались без еды, хотя на эти цели выделено 21 тыс. рублей. Установлено, что 7350 рублей администрацией школы израсходованы на другие цели.

Данные факты вскрылось после проверки прокуратуры. Ревизия также показала, что имели место махинации с трудоустройством детей в летний период. На эти цели из бюджета области было выделено 89 тысяч рублей. Оказалось, что несовершеннолетние не работали, куда делись деньги неизвестно. Кроме того, некоторые педагоги школы не имели профессионального образования.

По результатам проверки прокурором Вельского района главе местной администрации поставлена задача устранить нарушения закона. Директор школы и заведующая столовой привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены также в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании директора школы по статье «растрата». Проводится доследственная проверка.