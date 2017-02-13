ГТРК «Поморье» запускает новый телевизионный проект — ток-шоу «Позиция». Темой первого выпуска станут споры вокруг установки монумента вождю народов в столице Поморья.

В студию канала «Россия 24 — Архангельск» приглашены депутат городской Думы, член фракции КПРФ Александр Афанасьев и учитель истории, один из авторов петиции против памятника Сталину Михаил Копица.

Кроме того, прямо в съемочный павильон придут простые горожане, активисты - общественники, журналисты, ученые. У всех будет возможность задать вопросы экспертам и высказать свою позицию. Завершится программа зрительским голосованием.

По мнению автора проекта Владимира Толгского, ток-шоу «Позиция» должно стать главной дискуссионной площадкой региона. В прямом эфире планируется обсуждать самые злободневные для Архангельской области темы.



Программа выйдет на канале «Россия 24» в ближайший четверг в 19:00.