Архангельск: Общество

фото, видео с места события Длина новой дороги в объезд областной больницы в Архангельске составит 720 метров Строительство развязки на выезде из Архангельска начнется уже в мае. Конкурс выиграла компания «Севзапдорстрой». 20 апреля 2017 года между главным управлением капитального строительства Архангельской области и ООО «Севзапдорстрой» заключён государственный контракт на строительство объекта. Цена проекта составляет 235 миллионов рублей. В мае 2017 года подрядная организация планирует начать разработку территории. В ближайшее время будут выполнены работы по установке строительного ограждения и устройству инженерных сетей, поставке материалов и строительной техники. В результате Архангельск получит новую четырехполосную автомобильную дорогу протяженностью 720 метров. версия для печати просмотров: 129

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