20 апреля 2017 года между главным управлением капитального строительства Архангельской области и ООО «Севзапдорстрой» заключён государственный контракт на строительство объекта. Цена проекта составляет 235 миллионов рублей.
В мае 2017 года подрядная организация планирует начать разработку территории. В ближайшее время будут выполнены работы по установке строительного ограждения и устройству инженерных сетей, поставке материалов и строительной техники.
В результате Архангельск получит новую четырехполосную автомобильную дорогу протяженностью 720 метров.