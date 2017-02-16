Подчеркивается, что льгота коснется только снимающих жилье легально. Сейчас на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов, - сообщают "Известия".
«Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы —в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов», — рассказал глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Эксперт также считает, что покончить с уклонением от выплаты налогов поможет создание доходных домов, предлагающих экономичные варианты аренды.