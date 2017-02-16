Способ стимулировать рынок официальной аренды жилья изобрели Министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Ведомства предлагают ввести частичную компенсацию налоговых выплат для квартиросъемщиков.

Подчеркивается, что льгота коснется только снимающих жилье легально. Сейчас на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов, - сообщают "Известия".

«Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы —в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов», — рассказал глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Эксперт также считает, что покончить с уклонением от выплаты налогов поможет создание доходных домов, предлагающих экономичные варианты аренды.