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Общество | Главные новости

Для строительства перинатального центра в Карелии не хватает рабочих

вчера 16:47
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Строительство перинатального центра в Карелии отстаёт от графика. Для активизации работ необходимо увеличить количество рабочих на стройке.
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Фото: globalsuntech.com

Генеральным подрядчиком строительства является ООО «РТ-СоцСтрой». Работы, выполненные субподрядчиком, уже оплачены, а также частично закуплено медицинское оборудование. Однако «для активизации работ этого недостаточно», сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелии Дмитрий Матвиец.

Помимо этого, минстрой Карелии планирует провести финансовую проверку в отношении ООО «РТ-СоцСтрой» на предмет соответствия выполненных и заявленных работ.

— Мы намерены тщательно проверить список представленных к оплате работ. Кроме того, генподрядчику поручено устранить отставание строительных работ от графика, которое было вызвано недостаточным финансированием, а также увеличить численность рабочих на объекте, — отметил Матвиец.

По информации сайта "Архангельские известия", строительство перинатального центра началось в 2014 году. Открытие центра было запланировано на осень 2016 года, но сроки сдачи постоянно переносятся. В соответствии с программой развития перинатальных центров в РФ на 2013–2016 годы в 30 регионах страны должны были открыться 32 перинатальных центра. Однако Правительство РФ по просьбе Минздрава согласовало перенос сроков сдачи центров с конца 2016 на конец 2017 года. В 2017 году уже открыты перинатальные центры в Брянске, Махачкале и Назрани.

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