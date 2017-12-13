До трех лет тюрьмы светит за преступления в отношении животных

Наказание за «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» будет включать штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также тюремный срок до 3 лет. Кроме того, суд сможет назначить виновным в этом преступлении до 360 часов обязательных или исправительных работ на срок до одного года.По информции сайта "Известия", за подобные преступления, совершенные «в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных» злоумышленникам грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Такими же мерами карается демонстрация сцен истязания животных в СМИ или интернете.