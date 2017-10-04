Доля детей в структуре населения России выросла

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04 октября, среда 10:56
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В частности, численность детей до 15 лет в прошлом году увеличилась на 600 тыс. человек, что составило 2% прироста к 26,9 млн.
При этом эксперты называют несколько причин такого роста детского населения, одна из которых — последствия низкой рождаемости в девяностые и начале нулевых.
«В прошлом году в трудоспособный возраст вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной группы 0–15 лет увеличилась», – цитирует «Известия» директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.
Большой прирост показывают республики Чечня, Тыва и Ингушетия, где традиционно высокие показатели рождаемости, к тому же простимулированные материнским капиталом. Кроме того, рост детского населения дают дети мигрантов.
Несмотря на рост доли детей, население России продолжает стареть — в том же 2016 году на пенсию вышел миллион человек.
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