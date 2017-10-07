Дольщики еще одного архангельского долгостроя обратились за помощью к властям
сегодня 12:13
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К депутатам Архангельской городской Думы с просьбой о помощи обратились будущие жители жилого комплекса «Седьмое небо». Люди требуют разобраться в ситуации с долгостроем по улице Поморская, 34, к. 3.
Дом планировался к сдаче еще в 2014 году, но из-за отсутствия договоренностей между застройщиком и ресурсоснабжающими организациями объект до сих пор не заполучил долгожданные блага цивилизации, а архангелогородцы, как следствие - ключей от новых квартир.
К депутатам как к последней инстанции пришли дольщики
ЖК «Седьмое небо» в надежде разобраться в ситуации. По инициативе народных избранников была создана рабочая группа, куда вошли и будущие новоселы, и представители застройщика, и депутаты.
Первая встреча прошла на базе «Водоканала». В ходе беседы выяснилось, что у застройщика (фонд «Гарантия») с предприятием заключен договор на подключение водоснабжения, согласно которому организация обязана выплатить МУПу около 3 млн рублей, однако сделать это не в состоянии.
По словам представителя застройщика Александра Шпилевого, продать имеющиеся активы невозможно пока дом не введен в эксплуатацию, поэтому расчет с коммунальщиками затруднен. Для погашения задолженности был предложен вариант рассрочки платежей, который не устроил руководство МУПа. В заложниках оказались северяне, вложившие в строительство деньги.
- Мы заплатили свои деньги за квартиры в срок и в полном объеме. Все дольщики доведены до предела срывами сдачи дома. Мы не понимаем, почему из-за отсутствия согласия между застройщиками и предприятиями городской инфраструктуры люди оказались заложниками? - высказал позицию архангелогородцев один из дольщиков Сергей Потошин.
- Наша задача - приложить все усилия для того, чтобы и застройщик и жители Архангельска были максимально информированы. Потому что большая часть проблем возникает из-за недопонимания, или несвоевременно полученной информации - это первое. Второе, для решения проблемы технического подключения нужны определенные финансовые гарантии, что в случае поставки услуги до ее оплаты застройщик выполнит свои обязательства после подписания акта ввода дома в эксплуатацию, - пояснил депутат гордумы, помощник директора МУП «Водоканал»
Сергей Пономарев.
В ходе конструктивного диалога было предложено выработать юридически грамотную схему, согласно которой средства, полученные от активов фонда «Гарантия», напрямую будут поступать в МУП в счет подключения водоснабжения.
Данный вариант одобрили все участники переговоров. Однако, это касается только одной ресурсоснабжающей организации, с остальными еще предстоит урегулировать отношения.