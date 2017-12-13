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Общество | Главные новости

Дорожный фонд Архангельской области уменьшается второй год подряд

сегодня 11:09
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Если в 2016 году на дороги Поморья было выделено более 6 миллиардов рублей, то в 2017 уже 4,9 миллиарда. В 2018 году региональный дорожный фонд пока составляет почти 3,7 миллиарда.
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Фото: zn38.ru
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Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть

На финансирование дорожных работ на федеральных и региональных дорогах Архангельской области в этом году было выделено более 7,1 миллиарда рублей.

Протяжённость федеральных дорог в Поморье составляет 605 километров. Однако уже в следующем году это число превысит тысячу километров за счёт передачи в федеральную собственность участка дороги Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь – Вытегра (до границы с Вологодской областью). Объем финансирования также должен увеличится.

На федеральную сеть дорог Архангельской области в текущем году было выделено более 2,2 миллиарда рублей. Более 900 миллионов были потрачены на ремонт 20,8 километра дороги и мост через речку Смердья. Остальные 1,23 миллиарда пошли на содержание главной автомагистрали региона.

Объём областного дорожного фонда составил в текущем году 4,9 миллиарда рублей при общей протяжённости сети региональных автодорог в 7682 километра, что более чем на миллиард меньше, чем в 2016 году.

На областных дорогах регионального значения в 2017 году было построено и реконструировано 19,5 километра автомобильных дорог, в том числе два капитальных моста. Завершён важный проект строительства объездной дороги вокруг Котласа, а также строительство первого на региональной автодорожной сети автоматического пункта весогабаритного контроля на подъезде к тому же райцентру.

Плановый объём дорожного фонда Архангельской области на 2018 год пока составляет три миллиарда 683,3 миллиона рублей. Из этих средств порядка 2,2 миллиарда планируется израсходовать на содержание автодорожной сети, 858,2 миллиона – на ремонт и капремонт, 183 миллиона – на строительство, 278,6 миллиона – на субсидии муниципальным образованиям. Эти цифры эти не окончательные: в течение года все показатели, как правило, увеличиваются за счёт привлечения дополнительных средств. 

В планах ремонта и строительства на 2018 год значатся такие объекты, как участок автодороги «Усть-Вага – Ядриха» с 237 по 248 километр, проходящий по Красноборску и на подъездах к нему, участок автодороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки, км 43 – км 63 (Виноградовский район), а также подъезд к нефтебазе посёлка Талаги от автодороги Архангельск – аэропорт «Архангельск» (Талаги).

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