наверх
Новости Архангельска
21 апреля, пятница 01:00
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
19.04.17
Кадастровая палата отвечает на вопросы о получении сведений ЕГРН
181
19.04.17
Назначение пенсии - без отрыва от производства!
172
19.04.17
В кадастровой палате состоялась горячая телефонная линия по услугам Росреестра
170
19.04.17
В Архангельск поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017
139
19.04.17
Почта России выпустит открытку, посвященную Шерлоку Холмсу
134
19.04.17
Архангельский ОСАГО Центр оформит страховку без очередей и «допов»
126
14.04.17
Итоги опроса: нужен ли стаж для назначения социальной пенсии?
117
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Дорожный инспектор «закрыл глаза» на отсутствие ОСАГО и попал под «уголовку»

Сотрудник ГИБДД в Котласском районе оформил протокол о дорожном происшествии «задним числом». Благодаря этому участники аварии смогли получить полис «автогражданки», которого в момент аварии у них не было.

Это позволило в дальнейшем автовладельцу получить страховые выплаты. О служебном подлоге стало известно, когда в полицию обратилась страховая компания, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Возбуждено уголовное дело. 

В настоящее данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 659
дата: 20.04.17 | 10:13
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080