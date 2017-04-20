Сотрудник ГИБДД в Котласском районе оформил протокол о дорожном происшествии «задним числом». Благодаря этому участники аварии смогли получить полис «автогражданки», которого в момент аварии у них не было.

Это позволило в дальнейшем автовладельцу получить страховые выплаты. О служебном подлоге стало известно, когда в полицию обратилась страховая компания, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Возбуждено уголовное дело.



В настоящее данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.