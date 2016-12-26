Следователи предъявили обвинение 55-летнему «вору в законе», который был накануне доставлен в Архангельск. Северодвинцу инкриминируется создание и руководство преступным сообществом и вооружённой бандой, а также уничтожение чужого имущества и разбой.

Бывший рэкетир не стал сотрудничать со следствием, не признал свою вину и отказался от дачи показаний, - рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Напомним, в 2012 году криминальный авторитет Олег Шаманин создал и возглавил преступную группировку, которая в течение нескольких лет «крышевала» и собирала «дань» с архангельских и северодвинских предпринимателей.

Банда тесно сотрудничала с некоторыми представителями полиции Северодвинска, которые «закрывали глаза» на творимый бандитами беспредел.

В мае 2015 года Шаманин был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Через год преступника задержали на территории ОАЭ, в декабре он был экстрадирован в Россию, а затем доставлен в Архангельск.



