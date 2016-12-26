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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Доставленный в Архангельск беглый рэкетир Олег Шаманин отказался давать показания

Следователи предъявили обвинение 55-летнему «вору в законе», который был накануне доставлен в Архангельск. Северодвинцу инкриминируется создание и руководство преступным сообществом и вооружённой бандой, а также уничтожение чужого имущества и разбой.

Бывший рэкетир не стал сотрудничать со следствием, не признал свою вину и отказался от дачи показаний, - рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Напомним, в 2012 году криминальный авторитет Олег Шаманин создал и возглавил преступную группировку, которая в течение нескольких лет «крышевала» и собирала «дань» с архангельских и северодвинских предпринимателей.

Банда тесно сотрудничала с некоторыми представителями полиции Северодвинска, которые «закрывали глаза» на творимый бандитами беспредел.

В мае 2015 года Шаманин был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Через год преступника задержали на территории ОАЭ, в декабре он был экстрадирован в Россию, а затем доставлен в Архангельск.


 

  
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просмотров: 1049
дата: 26.12.16 | 11:05
комментариев: 2
2 0
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Комментарии пользователей
fantazer (2)
На каторжный труд (рудники), а смысл его содержать пожизненно. Или к стенке. Тут с тунеядцев по 20 тысяч будут брать в год. А этог... обуют, накормят, подлечат ещё и за коммунальные услуги не заплатит.
26.12.16
12:00
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glory (1)
добровольное признание смягчает вину,НО увеличивает срок
26.12.16
11:12
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