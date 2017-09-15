Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Архангельске

Синоптики предупреждают об угрозе обильных дождей и усилении ветра. Ночью и днём 16 сентября в областном центре ожидаются ливни и гроза. Соответствующее предупреждение пришло от МЧС.

Согласно сводки Северного УГМС, в регионе ожидается неустойчивая погода. Высока вероятность обильных дождей, и даже ливней, опровождаемых шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 и более метров в секунду.



Что касается температуры воздуха, то прогнозы таковы: ночью от +6 до +11°С, днём от +9 до +14°С.



Сотрудники МЧС просят северян скорректировать планы на день и принять меры по защите здоровья и имущества на случай ухудшения погоды.