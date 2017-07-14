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Общество | Главные новости

Два автомобиля арестовали архангельские приставы в ходе совместного рейда с ГИБДД

сегодня 12:32
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Всего же за несколько часов с помощью системы «Ураган» в автомобильном потоке, движущемся в сторону Окружного шоссе, было выявлено 108 транспортных средств должников.
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Всем им пришлось побывать в «мобильном офисе» судебных приставов. Необходимо отметить, что большинство автовладельцев знали о своих долгах и сообщили, что денежные средства в счёт их погашения удерживаются из их доходов. Трое автолюбителей предпочли сразу же рассчитаться с задолженностями и заплатили штрафы ГИБДД и госпошлину на общую сумму 1700 рублей.

А вот двоим должникам не повезло — их «железные кони» были арестованы судебными приставами. Так, «HOVER» может в ближайшее время поменять хозяина, если его нынешний владелец не погасит задолженность по налогам в размере 110 тысяч рублей. Такая же участь ожидает и автомобиль отечественного автопрома за долги его владельца в размере 190 тысяч рублей в пользу сбытовой компании.

Также в ходе рейда многие автовладельцы просто останавливались у «мобильного офиса» судебных приставов, чтобы убедиться перед запланированными отпусками в отсутствии долгов.

 

 

Автор: ssp
33 0
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