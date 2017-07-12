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Общество | Главные новости

Два сотрудника архангельской больницы ответят в суде за смерть младенца

сегодня 09:59
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Предварительное следствие по делу завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ломоносовский суд.
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Фото: Vnnews.ru

Завершено предварительное следствие по обвинению электромеханика по медицинскому оборудованию отдела медицинской техники и инженера административно-хозяйственного отдела Архангельской областной клинической больницы в причинении смерти по неосторожности. 

По информации пресс-службы регионального следственного управления, обвиняемые не обеспечили надлежащее техническое состояние матраса с электроподогревом, который в августе 2015 года использовался при проведении операции новорожденной девочки. В результате младенец получил смертельные ожоги.

По версии следствия, обвиняемые должны были предвидеть возможность перегрева свыше предельно допустимой температуры матраса, который в нарушение требований неоднократно ремонтировался электромехаником по медицинскому оборудованию, вследствие чего произошли изменения в его заводской конструкции, а инженер не произвел его технический осмотр и не обеспечил правильную техническую эксплуатацию и работоспособное состояние, что повлекло гибель ребенка в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

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