Накануне ключи от автомобилей «Лада Гранта» вручили жителям Архангельском области, получившим травмы на производстве. Машины оснащены специальным оборудованием в соответствии с медицинскими рекомендациями, а также автоматической коробкой передач.

С 2001 года более 145 пострадавших на производстве жителей региона стали обладателями автотранспорта. В разные годы это были автомобили марки «Ока», «ВАЗ-2104», «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2107», а с конца 2013 года - «Лада Гранта».

В этом году Архангельским региональным отделением Фонда социального страхования РФ был заключен государственный контракт на поставку двадцати автомобилей для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве на сумму более 9,5 млн рублей.

Отметим, что автомобили выдаются пострадавшим на производстве один раз в семь лет в рамках страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и по рекомендации бюро медико-социальной экспертизы.