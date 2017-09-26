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Общество | Главные новости

Двое архангелогородцев ответят в суде за участие в банде Пеункова

сегодня 14:52
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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Архангельска, которые были задержаны этим летом по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном бывшим депутатом Архоблсобрания Алексеем Пеунковым.
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Фото: ptzgovorit.ru
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Оба обвиняемых сбежали от следствия и находились в федеральном розыске. Анатолий Самодов был задержан в Королевстве Тайланд, а Василий Навражных в Санкт-Петербурге.

Сейчас возбужденное против них уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. 

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