Двое архангелогородцев ответят в суде за участие в банде Пеункова

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Архангельска, которые были задержаны этим летом по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном бывшим депутатом Архоблсобрания Алексеем Пеунковым.

С 2009 по 2013 года Анатолий Самодов и Василий Навражных принуждали предпринимателей к заключению невыгодных договоров по добыче строительного песка либо отказу от прибыльных сделок в данной сфере. Оба были членами так называемой банды "соломбальские", созданной бывшим депутатом Архоблсобрания Алексеем Пеунковым.

Оба обвиняемых сбежали от следствия и находились в федеральном розыске. Анатолий Самодов был задержан в Королевстве Тайланд, а Василий Навражных в Санкт-Петербурге.

Сейчас возбужденное против них уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.