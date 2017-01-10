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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Двое жителей Катунино помогли своему знакомому избавиться от трупа

В марте 2016 года компания из четырёх человек распивала спиртное в одной из квартир в Приморском районе. Между двумя участниками пьянки возник конфликт, который закончился поножовщиной и убийством.

Мужчина и женщина, ставшие очевидцами преступления, не стали заявлять в полицию, а помогли душегубу избавиться от трупа. 38-летняя жительница Приморского района вымыла полы и уложила труп в ящик дивана. 28-летний северянин помог автору убийства вывезти мёртвого на окраину посёлка и спрятать в заброшенном здании. Там он и был обнаружен.

Инициатор пьяной поножовщины приговорён судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении мужчины и женщины по факту укрывательства убийства направлено в суд для рассмотрения. 

  
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просмотров: 584
дата: 10.01.17 | 10:04
комментариев: 5
2 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (5)
Вполне вероятно, что если бы они отказались помогать "автору убийства" и попытались связаться с полицией, то легли бы рядом. Ну а после дела перешли в разряд "соавторов", потому и молчали.
10.01.17
18:03
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Boater (4)
"Автору убийства". Откуда эта куйня взялась?
10.01.17
17:27
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Лилия Т. (2)
Не поняла. убийца приговорен к 9 годам в исправительной колонии и 1,5 годам лишения свободы. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ ЭТО ЧТО , НЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ?
10.01.17
14:51
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Василий И. (1)
Почем мыла полы жительница Приморского района, а отвозил труп - северянин? По-моему, одинаковые беспринципные мерзавцы!
10.01.17
13:30
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