В марте 2016 года компания из четырёх человек распивала спиртное в одной из квартир в Приморском районе. Между двумя участниками пьянки возник конфликт, который закончился поножовщиной и убийством.

Мужчина и женщина, ставшие очевидцами преступления, не стали заявлять в полицию, а помогли душегубу избавиться от трупа. 38-летняя жительница Приморского района вымыла полы и уложила труп в ящик дивана. 28-летний северянин помог автору убийства вывезти мёртвого на окраину посёлка и спрятать в заброшенном здании. Там он и был обнаружен.

Инициатор пьяной поножовщины приговорён судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении мужчины и женщины по факту укрывательства убийства направлено в суд для рассмотрения.