Архангельск: Общество

фото, видео с места события Дворы Архангельска после ночного снегопада «утонули» в снежной каше Субботнее утро началось для всех автолюбителей Архангельска одинаково – горожане откапывали свои машины. Продолжительный снегопад превратил дворы в непролазную лесную чащу. Социальные сети переполнены гневными комментариями. «Ау, город, где спецтехника? Всю ночь стою на дежурстве, ни одного самого ничтожного тракторишки не проехало!», - поделился своими наблюдениями Юрий Филатов.



«Работа идёт. И очень наряжённая работа. Мой трактор от напряга подломался. Сейчас там сварщик что-то колдует, и я снова на свой участок выскочу. Кстати, не сплю с 23:00. Не надо паники, не надо оскорблений. Люди работают!», - взывает к спокойствию пользователь соцсети Анти Хинтер.



Ранним утром наблюдались переметы части дорог первой и второй категории, это особенно характерно для таких открытых участков, как Маймаксанское шоссе. Все это потребовало оперативной корректировки планов работ по очистке снега на выходные дни.



Сегодня в администрации Архангельска прошло внеплановое оперативное совещание под руководством заместителя директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина.



По словам чиновника, сейчас на дорогах 1 и 2 категории на левобережной части города работает 6 единиц техники, на дорогах 3 категории и внутриквартальных проездах – 1 машина. В южной части города – 16 и 3 единицы техники, в северной – 17 и 3 единицы техники соответственно.



Как подчеркнул Никита Кривонкин, ситуация находится на контроле, с учетом погодных условий обеспечивается оперативное реагирование.

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