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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Дворы Архангельска после ночного снегопада «утонули» в снежной каше

Субботнее утро началось для всех автолюбителей Архангельска одинаково – горожане откапывали свои машины. Продолжительный снегопад превратил дворы в непролазную лесную чащу.
Социальные сети переполнены гневными комментариями. «Ау, город, где спецтехника? Всю ночь стою на дежурстве, ни одного самого ничтожного тракторишки не проехало!», - поделился своими наблюдениями Юрий Филатов.

«Работа идёт. И очень наряжённая работа. Мой трактор от напряга подломался. Сейчас там сварщик что-то колдует, и я снова на свой участок выскочу. Кстати, не сплю с 23:00. Не надо паники, не надо оскорблений. Люди работают!», - взывает к спокойствию пользователь соцсети Анти Хинтер.
 
Ранним утром наблюдались переметы части дорог первой и второй категории, это особенно характерно для таких открытых участков, как Маймаксанское шоссе. Все это потребовало оперативной корректировки планов работ по очистке снега на выходные дни.

Сегодня в администрации Архангельска прошло внеплановое оперативное совещание под руководством заместителя директора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина.

По словам чиновника, сейчас на дорогах 1 и 2 категории на левобережной части города работает 6 единиц техники, на дорогах 3 категории и внутриквартальных проездах – 1 машина. В южной части города – 16 и 3 единицы техники, в северной – 17 и 3 единицы техники соответственно.

Как подчеркнул Никита Кривонкин, ситуация находится на контроле, с учетом погодных условий обеспечивается оперативное реагирование.
  
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просмотров: 392
дата: 21.01.17 | 12:15
комментариев: 3
0 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
Накатывание не прокатило? Ну, как средство выравнивания дорог и устранение ям? Кто ж знал, что столько снега может быть зимой в Архангельске.
21.01.17
13:06
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SG29 (1)
"когда будет закончена паспортизация дорог областного центра", - потрясающий перл, теперь они(чинарики) будут по паспортам дорог отбалтываться, где и чья зона ответственности. - ПОЛИТИКУ давай, долой хозяйственников.
21.01.17
12:37
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