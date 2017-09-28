Двух налетчиков, расстрелявших инкассаторов в центре Архангельске, ждет суд

Нападение на инкассаторов произошло в декабре 2015 года у торгового центра «Титан Арена». Два бандита были вооружены обрезом охотничьего ружья и ракетницей.

Новости по теме В центре Архангельска инкассаторы подверглись нападению неизвестных

Два инкассатора забрали в торговом центре более 300 тысяч рублей и шли к своему автомобилю. На улице на них напали два налетчика, один из которых расстрелял перевозчиков денег из обреза охотничьего ружья. Сотрудники банка укрылись за служебной машиной и приготовили табельное оружие. Нападавшие были вынуждены скрыться ни с чем, один из них выстрелил в инкассаторов из сигнальной ракетницы.

В результате перестрелки один из инкассаторов был травмирован. В пресс-службе регионального следственного управления СКР пояснили, что налетчиками оказались двое жителей областного центра в возрасте 19 и 22 лет. Возбужденное против них уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.