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Архангельск: Общество

     

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ЕГЭ-2017: в Поморье пункты проведения экзаменов будут работать по новой технологии

Все пункты проведения выпускных экзаменов в Архангельской области в этом году перейдут на новую технологию дистанционной печати и сканирования контрольных измерительных материалов.
Об этом представителям выпускников школ Поморья рассказали в ходе регионального родительского собрания. Организатором встречи стало министерство образования и науки Архангельской области.

Его специалисты подчёркивают, самих выпускников новации не затрагивают. Речь идёт о нововведениях, которые повлияют на организацию самой итоговой аттестационной кампании. Дело в том, что теперь экзаменационные задания будут распечатываться прямо в аудиториях на глазах выпускников. А после экзаменов работы отсканируют и направят на проверку. Такая технология существенно ускоряет процесс доставки и обработки материалов. 

- Архангельская область стала одним из пилотных регионов, которые начали внедрять новую методику проведения государственной итоговой аттестации. В этом году мы планируем, что на технологию печати и сканирования материалов перейдут 100 процентов пунктов проведения экзаменов, - рассказала директор Центра оценки качества образования Ольга Гашева.

Что касается самих госэкзаменов, то никаких серьёзных перемен не будет. Как и прежде выпускникам необходимо в обязательном порядке сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные испытания ребята выбирают самостоятельно, причём сделать это нужно до 1 февраля.

В ходе областного собрания было ещё раз обращено внимание родителей одиннадцатиклассников на то, что любые шпаргалки и гаджеты на экзаменах запрещены. Также специалисты регионального министерства образования и науки рассказали о том, на что следует обратить внимание выпускников при подготовке к экзаменам.

- Специальное областное родительское собрание будет организовано и для тех, чьи дети заканчивают девятый класс. Беседа пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Встреча начнётся 26 января в 18 часов, - рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию» министерства образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: (8182) 285-585.
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автор: minobr
просмотров: 115
дата: 20.01.17 | 13:25
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