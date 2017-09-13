Единая дежурная диспетчерская служба появится в Архангельске

Решение о создании в областном центре новой структуры, которая объединит службу 004 и систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», принято сегодня властями города.

ПРоцесс создания новой структуры уже запущен. Предполагается, что с 1 октября существующая городская служба 004 прекратит свою работу.



– Для горожан изменится только номер телефона, по которому необходимо позвонить, если потребуется помощь – 420-112, - подчеркнул Глава Архангельска Игорь Годзиш, комментируя данное решение. – Все остальное должно остаться по-прежнему: быстрый дозвон, оперативность принятия решения, оказание в максимально короткие сроки помощи в решении проблемы.

Градоначальник также подчеркнул, что процесс перехода на функционирование Единой дежурной диспетчерской службы должен быть четко организован и сбоев быть не должно.