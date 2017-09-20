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Общество | Главные новости

Единый ключ ко всем госуслугам архангелогородцы могут получить на Маргаритинке

сегодня 17:49
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В рамках проведения Маргаритинской ярмарки посетители смогут пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволяет заказывать и получать государственные услуги через портал госуслуг.
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Подтверждённая учетная запись на портале госуслуг может быть также использована для входа и на другие государственные ресурсы, например, на сайт налоговой службы, пенсионного фонда, в систему ГИС ЖКХ (по вопросам эксплуатации и управления вашего дома), на сайт электронной регистратуры Архангельской области zdrav29.ru, для входа в систему системы Дневник.ру.

Пройти регистрацию можно будет 21 и 22 сентября во Дворце спорта в часы работы ярмарки. Напомним, главное торговое событие осени стартует в Архангельске уже завтра и продлится 4 дня. Для получения услуги с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС. 
Автор: dvinalander
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