Глава архангельской управляйки попал под амнистию в деле о смерти жильца от холода

Следствием установлено, что в осенне-зимний период 2014/2015 гг. компания «Архгоржилкомсервис» не исполнила требования договоров по эксплуатации дома №94 корпус 1 по улице Выучейского. Так, у здания частично отсутствовала обшивка цоколя, подвал постоянно затапливало, стены были плохо утеплены, а в подъезде отсутствовало отопление.В результате температура в квартирах опустилась значительно ниже 15 градусов, все жильцы страдали от холода. Один из жителей дома, 55-летний пенсионер, 7 декабря 2014 года скончался от переохлаждения.В ходе допросов бывший директор «управляйки» свою вину не признал. Суд назначил Сергею Поздееву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Подсудимый попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и от наказания был освобожден, - пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.Приговор в законную силу не вступил.