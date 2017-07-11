Экс-глава Катунино в Архангельской области повторно признан виновным в растрате

При повторном рассмотрении уголовного дела Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего главу муниципального образования «Катунинское» виновным в растрате
и получении взятки. его знакомый признан виновным в пособничестве в растрате и покушении на мошенничество.
Напомним, бывший глава МО «Катунинское» Сергей Пилипчук с использованием своего служебного положения при пособничестве своего знакомого совершили растрату
вверенного ему чужого имущества в виде аэродромных железобетонных плит, составлявших объекты инфраструктуры бывшего военного аэродрома «Лахта» Приморского района, введя представителей коммерческой организации в заблуждение о якобы существующей возможности их реализации от имени Министерства обороны Российской Федерации. В период со 2 июня по 14 июля 2015 г. с территории аэродрома демонтировано, вывезено и реализовано 4736 аэродромных железобетонных плит на общую сумму свыше 28 млн руб.
Кроме того, сообщник бывшего главы МО «Катунинское» Николай Рубцов также совершил покушение на мошенничество в сумме 1, 125 млн. руб. в отношении коммерческой организации. Он ввел в заблуждение ее представителей относительно понесенных им затрат по поездке в г. Москву и проделанной работе для получения необходимых документов, связанных с реализацией плит от имени Министерства обороны Российской Федерации.
Также бывший глава МО «Катунинское» получил от участкового уполномоченного полиции ОМВД России «Приморский», не являющегося нуждающимся в улучшении жилищных условий и не имеющего права на получение жилого помещения по договору социального найма на территории указанного муниципального образования, взятку в сумме 300 000 руб. за совершение незаконных действий – предоставление квартиры по договору социального найма. Уголовное преследование участкового уполномоченного полиции прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию (расследованию) преступления), сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В ходе предварительного следствия, проведенного отделом по рассле-дованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и НАО, железобетонные плиты изъяты, признаны вещественными доказательствами. По приговору суда они возвращены в ведение муниципалитета.
Приговором Приморского районного суда бывшему главе МО «Катунинское» назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 26 тыс. руб., с лишением права в течение 2 лет занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, его знакомому – в виде 4 лет 8 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 мес.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовное дело рассмотрено повторно в связи с тем, что кассационная инстанция Архангельского областного суда, усмотрев нарушения норм УПК РФ при постановлении и вынесении приговора, направила его на новое судебное рассмотрение.