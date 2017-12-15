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Общество | Главные новости

Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев проведет 8 лет за решеткой

сегодня 14:03
169 6
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова.
 >
Фото: gazeta.ru
Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. После оглашения наказания Улюкаева увели из зала судебных заседаний, хотя судья продолжала зачитывать приговор.  

Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Ранее прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки — 500 млн руб, - сообщает сайт РБК. 


169 6
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Boater
15.12.17
15:23
А Сечин, как взяткодетель, не фигурант? А понятно, под прикрытием работал.
 
+ 0 -
Сивка Б.
15.12.17
15:00
можно бы и прокуратуру поддержать: дать 10 лет и 500 млн. руб штрафа. простому смертному за мешок картошки чуть-чуть меньше дают
 
+ 0 -
Сивка Б.
15.12.17
15:00
можно бы и прокуратуру поддержать: дать 10 лет и 500 млн. руб штрафа. простому смертному за мешок картошки чуть-чуть меньше дают
 
+ 0 -
Показать все комментарии (6)
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170 6
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