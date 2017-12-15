Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев проведет 8 лет за решеткой
сегодня 14:03
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова.
Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. После оглашения наказания Улюкаева увели из зала судебных заседаний, хотя судья продолжала зачитывать приговор.
Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Ранее прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки — 500 млн руб, - сообщает сайт РБК.
15:23