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Архангельск: Общество

     

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Экс-глава Соловков выплатит штраф за нарушение закона о контрактной системе

Елена Амброче оштрафована за нарушение торгов, которые вскрылись после проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок по программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014-2019 годы».
Администрацией Соловков был заключен 31 договор с обществом «Бюро судебно-строительной экспертизы» на оказание услуг по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций зданий, расположенных в поселке на общую сумму свыше 3 млн. рублей.
 
При этом стоимость работ по каждому из 30 договоров составила 99 тысяч рублей, по одному – 96 тысяч рублей, то есть не превышала 100 тысяч рублей, что свидетельствовало о намерении сторон договора уйти от соблюдения процедуры торгов, предусмотренных действующим законодательством.
 
Материалы проверки межрайонной прокуратурой направлены в УФАС России по Архангельской области, которое возбудило дело об административном правонарушении в отношении экс-главы Соловков.
 
Как пояснили в областной прокуратуре, на Амброче наложен штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
  
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просмотров: 114
дата: 03.05.17 | 11:57
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