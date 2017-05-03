Елена Амброче оштрафована за нарушение торгов, которые вскрылись после проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок по программе «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014-2019 годы».

Администрацией Соловков был заключен 31 договор с обществом «Бюро судебно-строительной экспертизы» на оказание услуг по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций зданий, расположенных в поселке на общую сумму свыше 3 млн. рублей.



При этом стоимость работ по каждому из 30 договоров составила 99 тысяч рублей, по одному – 96 тысяч рублей, то есть не превышала 100 тысяч рублей, что свидетельствовало о намерении сторон договора уйти от соблюдения процедуры торгов, предусмотренных действующим законодательством.



Материалы проверки межрайонной прокуратурой направлены в УФАС России по Архангельской области, которое возбудило дело об административном правонарушении в отношении экс-главы Соловков.



Как пояснили в областной прокуратуре, на Амброче наложен штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

